《全球汇市》欧元走升，受助于欧洲银行在资产质量审查前充实资本

美元兑日圆 最高涨至105.05日圆，之后回落至104.74；欧元兑日圆 涨至144.53，为2008年10月以来最高位。
日圆在年底清淡交投中下跌，继续日本政府推出经济刺激措施后开启的跌势。
如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续缩减购债计划，美国公债收益率(殖利率)2014年或进一步上涨。
美元兑澳元等商品货币亦上涨，但兑英镑下跌，此前英国公布的抵押贷款数据强劲，巩固了对英国央行可能早于预期升息的揣测。
英镑兑美元涨至2011年8月以来最高位，交易商称1.65美元处的期权障碍被触发。
英镑涨至1.6502美元的高位，之后小跌至1.6481。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3796 1.3691 +0.77 +4.56 1.3194
美元/日圆 104.81 104.79 +0.02 +20.83 86.74
欧元/日圆 144.61 143.44 +0.82 +26.35 114.45
美元/瑞郎 0.8877 0.8963 -0.96 -3.04 0.9155
英镑/美元 1.6488 1.6409 +0.48 +1.46 1.6251
美元/加元 1.0645 1.0645 +0.00 +7.30 0.9921
澳元/美元 0.8914 0.8890 +0.27 -14.23 1.0393
新西兰元/美元 0.8183 0.8164 +0.23 -1.21 0.8283
欧元/瑞郎 1.2249 1.2272 -0.19 +1.44 1.2075
欧元/英镑 0.8366 0.8339 +0.32 +3.11 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9840 8.9726 +0.13 +4.74 8.5777
美元/挪威克朗 6.1092 6.1400 -0.50 +9.82 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 隋芬/洪曦/王翔琼/白云/艾茂林)