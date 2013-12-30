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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 17:24 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业买超0.5亿台币

路透台北12月30日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.00      1.50        -0.50
     证券业      0.50      0.00        +0.50
 
    五年公债103/02            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50      5.00        +1.50
     票券业      0.00      0.50        -0.50
     证券业      2.50      3.50        -1.00
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