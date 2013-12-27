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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 19:18 BJT

欧洲经济：ECB魏德曼称低通胀不应成为随意放松政策的通行证--报纸

路透柏林12月27日 - 德国央行行长暨欧洲央行管委会委员魏德曼警告，尽管欧元区目前的低利率政策获得了支持的理由，但低通胀率并不应该成为“随意宽松政策”的通行证。

在接受德国画报的采访时，魏德曼表示：“欧元区刚刚从战后最严重的经济危机中慢慢恢复，价格风险不大。这支持了实行低利率。”

“不过低价格压力不能成为随意放松货币政策的通行证，一旦通胀压力加大，必须确保在恰当的时机加息。”(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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