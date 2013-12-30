重温稿--台湾货币市场：年底趋紧警报大致解除，央行冲销力道不弱

* 外资子行发行NCD，推升票券商发行量

* 央行冲销力道不弱，利率持稳

* 央行维持利率不动，仍将维持适度宽松

记者 林妙容

路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周五稳在区间。货币市场人士表示，今日市场资金仍然充裕，足以供应年底需求，短率较上日变化不大，年底紧俏预期的警报可说已经缓解。

资金调拨人士指出，市场传出少数几家外资台湾子行近期发行NCD(存单)调度半年内的台币短钱，外银举措受到市场关注，将持续观察后续变化。由于台币资金持续宽松，上日364天期国库券标售决标贴现率低于预期。

“现在市场还是算宽松，照理说应该不缺钱。”一位本地银行资金调度人士说。

市场人士并指出，由于多数银行已避开下周年底最后两个交易日的大额调度，新历年年底的警报已算解除，央行近来且对市场余钱以大量隔夜冲销回笼，让银行超额准备累计持于平缓，接下来的调度重心将转往农历年前后。

台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第十季度维持利率不变。央行称维持银行超额准备在适度宽松水准，金融业隔夜拆款利率持稳。分析师认为明年上半年央行升息机会仍低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，和上日相同。今日区间在0.295-0.410%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.435%，亦和上日相同。

**短票发行量推升**

短票市场方面，票券商指出，因外资银行发行NCD的影响，今日发行量明显放大，资金缺口扩大，但受惠市场游资仍多，调度难度不大，只是时间拉长。利率则与近期水准相当。

一大型票券商调度人士表示，由于距新历年底只有数天，与银行端已几无年内短票的承作，多数均已跨过新历年调度；在央行利率政策缺乏新意的情况下，市场不预期短率短期内有所变化，令利率维持在低档。

今日票券商与银行间跨新历年天期交投主要落在0.60-0.62%；跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主。

周五央行存单到期金额为3,590.85亿，今日共发行3,583.4亿台币存单，存单发行余额减7.45亿。

下周央行存单到期总额为1兆5,183.45亿台币，落点分别为周一3,934.8亿、周二1,597.7亿、周四4,507.1亿及周五5,143.85亿。下周的紧缩因素为周四预计发行300亿台币的91天期国库券。

下周三为元旦假期，金融市场休市一日。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为123亿台币，至周日累计超额准备为733亿，加计前期1%的超额准备为1,536亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周持稳。证券商RP交易员表示，年底前投信端资金略显多缺不一，不过走钱幅度仍小，而整体市场资金宽松不致影响资金调度，RP利率依旧贴近区间低位。

市场人士指出，由于寿险端要券需求强，且银行间陆续调降大额存款利率，令大额存款户资金转向RP市场，预计下旬初可能同步调降公司债及公债RP利率，展望下周，市场预期30-31日的投信端资金赎回款较多，因此已先行调开落点，料年底资金紧缩效应可望安然度过。

“这几天有的投信是小走钱，有的还多钱，有点多缺不一。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商表示，今日投信端资金仍大致平稳，目前就是年内资金满溢，跨月资金则略受到银行端年底紧缩效应影响，但不致影响资金调度，RP利率大致持在既有区间。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.57-0.58%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，和上日大致相同。

票券商短天期公债附买回利率今日成交在0.45-0.53%，跨新历年则成交在0.50-0.55%；公司债年内RP利率落在0.45-0.55%，跨年交投则在0.50-0.58%，由于年内承作天期缩短，令年内交投的区间低位皆略有下移，跨年利率则大致持平于上日。