重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月23日-12月27日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周收升0.04%，但整周波动区间达到119个点子。前三 天窄幅波动过后，周四尾盘突然大幅走贬，周五则在中间价跳升百点后涨高。市场人士称年 底时节美元拆借利率飙涨，短期内会减小人民币升值压力，但跨过年底后季节因素消散，下 周可能会在6.06-07元间盘整。 公开市场操作: * 为安抚市场对年末流动性的担忧，中国央行公开市场当周恢复逆回购一周单次操作， 单周净投放290亿元人民币。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因明年春节前资金变 数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。市场人士预计，短期内七天期逆回购操作有 望继续开展。而央行要进一步做好流动性管理，一方面要加强与财政政策的联动；另一方面 ，则要精进自身政策工具的使用，让市场主体更明确变化参数，更好引导预期。 债市: * 银行间现券收益率当周小幅回暖后走稳，央行意外重启七天期逆回购，以稳定市场信 心，资金面随后在财政存款投放的助力下逐步向好，不过因年关临近，机构交易意愿普遍偏 弱，现券在短暂走强后归于平静，利率债交易清淡，信用债交投也仅集中于短期品种上；距 年底仅剩两个交易日，若消息面没有太大变化，现券稳势料难以打破。 票据: * 随着货币市场紧张局势的转好，中国票据市场当周转贴价格应声回落。而且不少机构 在匡算好年底前可用信贷规模后，收票需求较此前有所增加，唯年底前交易日所剩无几，尽 早封账惯例致成交不易。交易员并称，从以往年度经验来看，若元旦后资金面变化不大，转 贴利率仍有一定下行空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周处于震荡势，累计上涨0.79%。在前期连续阴跌后，本周 初大盘暂时企稳，不过资金面偏紧格局并未松动，银行股及周期股仍面临较重抛压，周四曾 创下四个月收盘新低。周五大盘出现技术性反弹，一根中阳线奠定了周线翻红，当日沪综指 收报2,101.251点。 期市: * 上海期铜当周突破上月以来的盘整走势，连续六周周线收高，受到LME库存持续下滑 ，以及中国国储局计划明年收储30万吨铜消息的提振，此外市场还寄望消费端在春节假期前 的补库需求，这些都令明年铜矿供应趋于宽松的忧虑暂时淡化，不过随着沪铜接近53,000元 上方的8月高位，短线压力也开始积聚，料小幅整理后再寻求上攻。沪铜主力1403合约<SCFc v1>周五收报每吨52,390元，全周累计上涨1.97%。 * 上海期金录得九周以来的首个周线涨幅，主要受到空头回补和低位实货需求推动。不 过随着市场对全球经济复苏的乐观情绪增强，投资者转投节节攀升的欧美股市，黄金整体偏 空的格局难以改变，今年以来国际金价累计下跌约27%，或录得1981年以来最大年度跌幅。 上海期金主力1406合约 周五收报每克242.85元，全周累计上涨0.96%。(完) (整理 丁琦/李然/林琦/边竞; 审校 林高丽)