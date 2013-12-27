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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 19:35 BJT

标题新闻：11月全球未锻造铝库存为113.3万吨，10月修正后为109.8万吨--国际铝业协会(IAI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选

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