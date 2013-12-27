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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 21:47 BJT

美国热股：德事隆欲出资14亿美元收购飞机制造商Beechcraft

路透12月27日 - 美国赛斯纳飞机(Cessna)制造商德事隆(Textron Inc) 称，将出价约14亿美元现金，收购飞机制造商Beechcraft Corp。该交易可使德事隆扩大航空业务。

周四德事隆股价收报36.2美元，今日盘前交易中上涨4.39%。(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰)

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