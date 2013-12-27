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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 22:37 BJT

投行观点：KBW将MutualFirst Financial 目标价从16美元上调至17美元，评级为表现与市场一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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