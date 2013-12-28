中国证券：上交所扩大证券上市审核范围，新增基金和优先股

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海12月28日 - 中国新股IPO(首次公开发行)重启前的相关配套规则陆续出台。上海证券交易所周五稍晚发布文件指出，将扩大证券上市审核事项的范围，纳入对证券投资基金份额的审核等相关内容；同时，对股票的相关审核，除普通股外，亦包括优先股。
上交所该证券上市审核实施细则，在原来的证券上市审核暂行规定基础上做了修订并正式更名，自发布之日起实施。对比前后规定，主要的修改在总则，其核心体现为审核内容的扩大化。
文件指出，主要有四项内容的审核适用该规定：股票、企业债券、公司债券、证券投资基金份额的首次上市；股票、企业债券、公司债券、可转换公司债券的暂停上市与恢复上市；股票、企业债券、公司债券、可转换公司债券、证券投资基金份额的终止上市，但因债券到期而终止上市的除外；上交所审核的其他证券上市、暂停上市、恢复上市及终止上市。
根据实施细则，上交所还将设立上市咨询委员会，为上市审核事宜提供咨询建议。上市委员会审核时召开审核会议的，会议由上交所从参审委员中指定的会议召集人主持。
此外，上交所同日还发布通知称，决定取消退市公司股份转让系统的设置，今后，沪市退市公司的股份将统一转至新三板挂牌转让。
中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成相关程序并陆续上市。 此外，证监会近日已就优先股试点管理办法公开征求意见，估计1月将正式公布。（完）
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here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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