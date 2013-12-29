重温稿-中国政治: 十二届全国人大二次会议将于明年3月5日召开--新华

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海12月28日 - 中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定，十二届全国人大第二次会议将于2014年3月5日在北京召开。会议将听取和审议政府工作报告、审查和批准2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划草案的报告。
新华社周六报导称，该会议的议程还包括：批准2014年国民经济和社会发展计划；审查和批准2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告，批准2014年中央预算等。
此外，全国政协主席俞正声周五下午主持召开政协第十二届全国委员会第十次主席会议，建议政协第十二届全国委员会第二次会议明年3月3日在北京召开。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。