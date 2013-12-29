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亚洲 | 2013年 12月 29日 星期日 09:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 82.64 +3.42 +4.32 3231265

搜狐 71.07 +0.47 +0.67 263827

网易 78.46 +2.28 +2.99 705878

百度 173.77 +6.49 +3.88 3534480

亚信科技 11.93 -0.02 -0.17 3238605

台湾

台湾积体电路 17.26 +0.08 +0.47 1198311

联电 2.00 +0.01 +0.50 60412

日月光 4.73 +0.04 +0.85 205142

硅品精密 5.94 +0.06 +1.02 204450

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.01 55320

友达 3.07 -0.01 -0.32 77027

中华电信 31.16 +0.25 +0.81 42756

台湾国际航电 46.67 +0.57 +1.24 1285750

香港

中国移动 52.76 +0.26 +0.50 221903

中国联通 15.15 -0.02 -0.13 126073

中国电信 50.57 +0.67 +1.34 18957

中芯国际 3.76 +0.03 +0.80 16155

电讯盈科 4.44 +0.07 +1.60 9162

(完)

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