版本:
中国
债券 | 2013年 12月 29日 星期日 13:32 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索下跌，因美债收益上涨

路透里约热内卢12月27日 - 墨西哥和巴西货币周五在清淡的假日交投中小幅下跌，因10年期美国公债收益率(殖利率)自9月以来首次涨逾3%，有可能促使投资者退出风险较高的新兴市场。

对美国撤出货币刺激措施步伐的担忧预计将在明年打压拉美货币。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.1%，此前曾连涨三日。今年迄今雷亚尔已跌逾13%，尽管在此期间巴西央行大规模干预汇市阻止本币下跌。

有分析师称，巴西决策者2014年将把外汇干预计划缩减一半，使得雷亚尔更加容易受到美联储撤走刺激措施的影响。

墨西哥披索兑美元 跌0.2%。过去六个交易日中有五天下跌，因市场揣测美国缩减刺激措施的前景冲击新兴市场货币。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 李春喜)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐