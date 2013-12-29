拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索下跌，因美债收益上涨

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里约热内卢12月27日 - 墨西哥和巴西货币周五在清淡的假日交投中小幅下跌，因10年期美国公债收益率(殖利率)自9月以来首次涨逾3%，有可能促使投资者退出风险较高的新兴市场。
对美国撤出货币刺激措施步伐的担忧预计将在明年打压拉美货币。
巴西雷亚尔兑美元 跌0.1%，此前曾连涨三日。今年迄今雷亚尔已跌逾13%，尽管在此期间巴西央行大规模干预汇市阻止本币下跌。
有分析师称，巴西决策者2014年将把外汇干预计划缩减一半，使得雷亚尔更加容易受到美联储撤走刺激措施的影响。
墨西哥披索兑美元 跌0.2%。过去六个交易日中有五天下跌，因市场揣测美国缩减刺激措施的前景冲击新兴市场货币。(完)
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这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江