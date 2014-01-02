更新版 1-中国数据：汇丰12月制造业PMI终值略降至50.5，但复苏动能仍持续

(新增分析师评论和细节)

* 汇丰12月制造业PMI终值降至50.5，与初值一致

* PMI连续五个月在荣枯线之上

* 新出口订单降至49.1，为四个月低位

* 制造业仍处于复苏轨道

路透北京1月2日 - 受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方，显示中国制造业继续处于复苏轨道之中。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值持平于初值，仍为50.5，上月终值为50.8。这是该指数连续第五个月处在荣枯分水岭上方，但为三个月来最低。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，12月汇丰中国制造业终值下降主要是产出增速放缓所致，不过新订单仍保持稳步增长，这也使得PMI能连续五个月在50上方。

“我们认为，2013年8月开始的复苏动力将延续至2014年。”屈宏斌表示，鉴于通胀仍温和，预计当前财政和货币政策将保持不变以稳增长。

浏览PMI图表，请点选：link.reuters.com/gyg75v

分项数据方面，Markit提供的新闻稿显示，生产分项指数自上月高位明显下降，新订单指数则基本持平于前月，就业指数处在接近于上月的萎缩区间。

值得注意的是，新出口订单重回荣枯线下方的49.1，为四个月来首次，显示外需仍呈现一定波动。

采购库存和产成品库存也继续处于50下方，说明企业补库存意愿不强，对未来经营预期有所降低。

上日公布的12月官方制造业PMI呈现与汇丰PMI类似的走势，较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。

2013年进入下半年来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）增速反弹至7.8%；而从11月宏观数据看，工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。

国家发改委主任徐绍史上周表示，中国2013年GDP预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。