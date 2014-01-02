更新版 1-中国数据：汇丰12月制造业PMI终值略降至50.5，但复苏动能仍持续

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增分析师评论和细节)
* 汇丰12月制造业PMI终值降至50.5，与初值一致
* PMI连续五个月在荣枯线之上
* 新出口订单降至49.1，为四个月低位
* 制造业仍处于复苏轨道
路透北京1月2日 - 受生产和新出口订单等指数拖累，汇丰12月中国制造业PMI终值较上月略有回落，不过仍然处于50上方，显示中国制造业继续处于复苏轨道之中。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值持平于初值，仍为50.5，上月终值为50.8。这是该指数连续第五个月处在荣枯分水岭上方，但为三个月来最低。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，12月汇丰中国制造业终值下降主要是产出增速放缓所致，不过新订单仍保持稳步增长，这也使得PMI能连续五个月在50上方。
“我们认为，2013年8月开始的复苏动力将延续至2014年。”屈宏斌表示，鉴于通胀仍温和，预计当前财政和货币政策将保持不变以稳增长。
浏览PMI图表，请点选：link.reuters.com/gyg75v
分项数据方面，Markit提供的新闻稿显示，生产分项指数自上月高位明显下降，新订单指数则基本持平于前月，就业指数处在接近于上月的萎缩区间。
值得注意的是，新出口订单重回荣枯线下方的49.1，为四个月来首次，显示外需仍呈现一定波动。
采购库存和产成品库存也继续处于50下方，说明企业补库存意愿不强，对未来经营预期有所降低。
上日公布的12月官方制造业PMI呈现与汇丰PMI类似的走势，较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。
2013年进入下半年来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）增速反弹至7.8%；而从11月宏观数据看，工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。
国家发改委主任徐绍史上周表示，中国2013年GDP预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。