汽车行业：日本汽车商将在消费税上调前提高国内产量--媒体

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透东京12月29日 - 日本经济新闻周日报导，日本汽车商明年初将提高产量，因为他们预计在4月上调消费税前汽车购买量将激增。
日经新闻报导称，丰田汽车 将把国内1-3月的产量较今年12月提高约10%。
日经称，丰田已通知配件供应商其1-3月的日产量将约为1.4万辆。但报导没有说明消息来源。
该报称，丰田12月的每日计划产量约为1.25万辆。
日经称，本田汽车 在国内的两座工厂1月将比原计划多运作两天，以满足市场对它的一款小车型的需求。
三菱汽车 和铃木汽车 国内生产线运作天数也将比原计划多三天，以满足对其新款紧凑车型的需求。
日本将于明年4月将消费税从5%上调至8%，因应医疗成本的上升。增税计划已促使消费者提前购买房屋、汽车和其它耐用品以及奢侈品，以防它们的售价调高。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。