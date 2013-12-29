汽车行业：日本汽车商将在消费税上调前提高国内产量--媒体

路透东京12月29日 - 日本经济新闻周日报导，日本汽车商明年初将提高产量，因为他们预计在4月上调消费税前汽车购买量将激增。

日经新闻报导称，丰田汽车 将把国内1-3月的产量较今年12月提高约10%。

日经称，丰田已通知配件供应商其1-3月的日产量将约为1.4万辆。但报导没有说明消息来源。

该报称，丰田12月的每日计划产量约为1.25万辆。

日经称，本田汽车 在国内的两座工厂1月将比原计划多运作两天，以满足市场对它的一款小车型的需求。

三菱汽车 和铃木汽车 国内生产线运作天数也将比原计划多三天，以满足对其新款紧凑车型的需求。

日本将于明年4月将消费税从5%上调至8%，因应医疗成本的上升。增税计划已促使消费者提前购买房屋、汽车和其它耐用品以及奢侈品，以防它们的售价调高。(完)