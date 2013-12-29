日本个股：索尼将放弃出售电池业务--媒体

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透东京12月29日 - 日本经济新闻周日报导，索尼 决定不出售锂电池业务，认为借助于日圆疲软、及智能手机电池的需求增加，自己有能力扭转这块业务。
日经新闻报导称，除了可提振海外获利的日圆疲软因素之外，索尼锂电池部门也看到市场对其部分新产品的需求上升。
过去两年以来，索尼一直计划出售这块业务，索尼是电脑和移动设备锂电池生产领域的先锋，但由于售价更低的韩国同业的竞争，最近经营状况不佳。
今年早前，日本政府下的一支扶持基金曾试图帮助索尼将电池业务卖给日产汽车 和NEC 的合资企业。
日经援引匿名消息来源称，但相关谈判停滞不前，索尼现在对扶持基金表示想保留电池业务，并将其发展为核心业务。
去年索尼将化学业务卖给政府扶持基金，目前该公司将经营重点放在照相机、游戏和移动设备上，努力想让消费电子品业务重现生机。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。