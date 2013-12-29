日本个股：索尼将放弃出售电池业务--媒体

路透东京12月29日 - 日本经济新闻周日报导，索尼 决定不出售锂电池业务，认为借助于日圆疲软、及智能手机电池的需求增加，自己有能力扭转这块业务。

日经新闻报导称，除了可提振海外获利的日圆疲软因素之外，索尼锂电池部门也看到市场对其部分新产品的需求上升。

过去两年以来，索尼一直计划出售这块业务，索尼是电脑和移动设备锂电池生产领域的先锋，但由于售价更低的韩国同业的竞争，最近经营状况不佳。

今年早前，日本政府下的一支扶持基金曾试图帮助索尼将电池业务卖给日产汽车 和NEC 的合资企业。

日经援引匿名消息来源称，但相关谈判停滞不前，索尼现在对扶持基金表示想保留电池业务，并将其发展为核心业务。