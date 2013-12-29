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亚洲 | 2013年 12月 29日 星期日 12:27 BJT

****敬告客户：路透“全球航运”12月27日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好，

波罗的海贸易海运交易所2013年12月25日至2014年1月1日休市，在此期间的“全球航运”稿件将暂停发送。

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