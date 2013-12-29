美国个股：苹果执行长2013年收入持稳，但股票奖励减少

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透旧金山12月27日 - 苹果 执行长(CEO)库克2013年的年收入与2012年大致持平，但基于业绩的股票奖励没有全部领到。今年苹果股价因为业内竞争激烈和获利压力而重挫。
苹果周五在股东投票信息声明中称，库克2013年收入425万美元，包括140万底薪和280万绩效奖金，与2012年大致相当。
但基于2012年8月24日至2013年8月25日的股东回报情况，库克放弃了约7,100股与年度业绩相关的股票奖励。苹果股价在那一年里挫跌了约四分之一。
苹果还建议股东投票反对维权投资者伊坎(Carl Icahn)的提议，伊坎建议苹果在2014会计年度回购500亿美元股票。这是苹果公司首次公开对伊坎的要求作出回应。
苹果周五辩称，其规模约1,000亿美元的资本回报计划实施的前六个月里，公司已通过派发股息和股票回购向股东返还了430亿美元。
“多变的竞争格局和公司快速的创新步伐都需要前所未有的投资、灵活态度和获取资源的渠道，”苹果建议股东反对伊坎提议时称。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。