美国个股：苹果执行长2013年收入持稳，但股票奖励减少

路透旧金山12月27日 - 苹果 执行长(CEO)库克2013年的年收入与2012年大致持平，但基于业绩的股票奖励没有全部领到。今年苹果股价因为业内竞争激烈和获利压力而重挫。

苹果周五在股东投票信息声明中称，库克2013年收入425万美元，包括140万底薪和280万绩效奖金，与2012年大致相当。

但基于2012年8月24日至2013年8月25日的股东回报情况，库克放弃了约7,100股与年度业绩相关的股票奖励。苹果股价在那一年里挫跌了约四分之一。

苹果还建议股东投票反对维权投资者伊坎(Carl Icahn)的提议，伊坎建议苹果在2014会计年度回购500亿美元股票。这是苹果公司首次公开对伊坎的要求作出回应。

苹果周五辩称，其规模约1,000亿美元的资本回报计划实施的前六个月里，公司已通过派发股息和股票回购向股东返还了430亿美元。