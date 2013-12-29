欧洲央行：总裁德拉吉称，没有进一步降息的迫切必要--报导

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透柏林12月29日 - 德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。
德拉吉称，虽然欧元区危机尚未完全克服，但出现了许多鼓舞人心的迹象，包括有些国家经济在复苏，贸易失衡状况缓解，预算赤字下降。
“这超出了我们去年的期望，”他对镜报说道。
在被问及欧洲央行在11月降息至纪录低点0.25%之后是否还会进一步降息时，德拉吉说：“目前我们认为没有迫切降息的必要。”
他指出，实质利率为负的话，“既不正常，也不健康”。
“有些国家实质利率为负数，而另一些国家是正数--而且还很高。我们很清楚出现如此分化局面的风险。”
据欧盟数据，欧元区国家11月的通胀年率差别很大，希腊为负2.9%，德国为正1.6%。
德拉吉还补充称，部分欧洲国家的房地产市场出现资产泡沫的风险，或者价格下跌的风险有限。
“目前我们没有看到通缩的存在...但我们必须小心不能让通胀率总是低于1%，并降至危险区间。”
他指出，欧洲市场预期通胀率将升至接近但低于2%的欧洲央行目标位。(完) (编译 白云; 审校 李春喜)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江