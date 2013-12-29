欧洲央行：总裁德拉吉称，没有进一步降息的迫切必要--报导

路透柏林12月29日 - 德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。

德拉吉称，虽然欧元区危机尚未完全克服，但出现了许多鼓舞人心的迹象，包括有些国家经济在复苏，贸易失衡状况缓解，预算赤字下降。

“这超出了我们去年的期望，”他对镜报说道。

在被问及欧洲央行在11月降息至纪录低点0.25%之后是否还会进一步降息时，德拉吉说：“目前我们认为没有迫切降息的必要。”

他指出，实质利率为负的话，“既不正常，也不健康”。

“有些国家实质利率为负数，而另一些国家是正数--而且还很高。我们很清楚出现如此分化局面的风险。”

据欧盟数据，欧元区国家11月的通胀年率差别很大，希腊为负2.9%，德国为正1.6%。

德拉吉还补充称，部分欧洲国家的房地产市场出现资产泡沫的风险，或者价格下跌的风险有限。

“目前我们没有看到通缩的存在...但我们必须小心不能让通胀率总是低于1%，并降至危险区间。”