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亚洲 | 2013年 12月 29日 星期日 15:30 BJT

日本经济：国内最具影响力的企业团体同意明年涨薪--媒体

路透东京12月29日 - 日本朝日新闻周日报导，由于经济动能增强，企业获利改善，国内影响力最大的企业游说组织已同意进行六年来的首次涨薪，将调高员工的基本工资。

许多分析师称，上调底薪对安倍首相兑现结束15年通缩局面的承诺，以及帮助日本央行实现2%通胀目标来说都至关重要。

朝日新闻引述该组织的协商策略草稿称，经济团体联合会将鼓励会员企业在明年春季的薪资协商中上调员工基本工资。

该组织将任由各行业决定涨薪的幅度，但其批准涨薪或会促使工会要求更高的涨薪幅度，从而提高全国的薪资水平。

日本央行官员今年曾对企业雇员薪资上涨缓慢表达过担忧，所以明年将涨薪的前景将令该央行更有可能在两年的预设时间框架内实现通胀目标。(完)

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