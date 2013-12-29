日本经济：国内最具影响力的企业团体同意明年涨薪--媒体

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透东京12月29日 - 日本朝日新闻周日报导，由于经济动能增强，企业获利改善，国内影响力最大的企业游说组织已同意进行六年来的首次涨薪，将调高员工的基本工资。
许多分析师称，上调底薪对安倍首相兑现结束15年通缩局面的承诺，以及帮助日本央行实现2%通胀目标来说都至关重要。
朝日新闻引述该组织的协商策略草稿称，经济团体联合会将鼓励会员企业在明年春季的薪资协商中上调员工基本工资。
该组织将任由各行业决定涨薪的幅度，但其批准涨薪或会促使工会要求更高的涨薪幅度，从而提高全国的薪资水平。
日本央行官员今年曾对企业雇员薪资上涨缓慢表达过担忧，所以明年将涨薪的前景将令该央行更有可能在两年的预设时间框架内实现通胀目标。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。