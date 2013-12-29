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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 06:12 BJT

全球外汇市场12月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 美国11月成屋待完成销售

1530 - 美国达拉斯联邦储备银行12月制造业指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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