《一周经济焦点》2014年经济可望加速前行，但难有飞跃式发展

“但经济在最近几个月的优异表现让我们更加相信，期待已久的美国经济周期性加速增长已经出现，而且资产市场或将就此进行调整。”

主要央行释出的巨额廉价资金已经扶助本国股市攀升，这种情况在2013年可能更为明显。不过中国和巴西股市仍下跌。

在日本大规模的财政与货币刺激政策推动下，日股日经指数 创下六年收盘高位，2013年至今上扬56%，为1972年以来最佳年度表现。

然而，随着刺激政策的效应消退，日本股市和经济增长的耀眼表现在新的一年或将放慢。

欧元区的形势虽然看起来比去年同期稳定得多，但仍是全球经济前景中最大的不确定因素。

“总而言之，(欧元区)出现回稳的迹象，但增长前景面临的风险仍偏向下行，”Action Economics的欧洲经济部门主管Natascha Gewaltig表示。