俄罗斯情势：伏尔加格勒火车站发生自杀式炸弹袭击，导致16人丧生

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透俄罗斯伏尔加格勒12月29日 - 调查人员表示，俄罗斯伏尔加格勒火车站大厅周日遭遇自杀式炸弹袭击，造成至少16人死亡，这是该国在三天内发生的第二起致命袭击事件。冬季奥运会即将在俄罗斯召开。
俄罗斯官方称，袭击者在火车站入口处的金属探测器前引爆了一枚炸弹。伏尔加格勒是俄罗斯南部北高加索地区繁忙的交通枢纽，该地区暴力活动较为猖獗。
自俄罗斯总统普京2000年掌权以来，北高加索地区的伊斯兰激进分子实施了一系列袭击活动，如今他们让普京面临最为严峻的安全问题，有可能影响到40天后将在黑海度假胜地索契召开的冬奥会。
俄罗斯联邦调查委员会及其他官员起初表示，自杀炸弹攻击是由一名女性发起，当她靠近金属探测器时，一名警察因看她形迹可疑而走向她。
俄罗斯新闻机构报导称，俄联邦调查委员会发言人Vladimir Markin后来表示，炸弹可能由一名男子引爆。
“可能出现更多这样的袭击事件，”俄罗斯反恐精锐部队Alfa的退伍军人协会副主席Alexei Filatov说。
“目前是威胁最大的时候，因为现在行动恐怖分子可以造成最严重的影响，”他对路透表示。“索契的安全措施早就加强了，因此恐怖分子会选择伏尔加格勒这样的临近城市实施打击。”
Markin表示，这次袭击有16人丧生，其中两人死于医院。一位地方政府官员也给出16人的死亡数字，并表示这不包括袭击者本人。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。