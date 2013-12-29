俄罗斯情势：伏尔加格勒火车站发生自杀式炸弹袭击，导致16人丧生

路透俄罗斯伏尔加格勒12月29日 - 调查人员表示，俄罗斯伏尔加格勒火车站大厅周日遭遇自杀式炸弹袭击，造成至少16人死亡，这是该国在三天内发生的第二起致命袭击事件。冬季奥运会即将在俄罗斯召开。

俄罗斯官方称，袭击者在火车站入口处的金属探测器前引爆了一枚炸弹。伏尔加格勒是俄罗斯南部北高加索地区繁忙的交通枢纽，该地区暴力活动较为猖獗。

自俄罗斯总统普京2000年掌权以来，北高加索地区的伊斯兰激进分子实施了一系列袭击活动，如今他们让普京面临最为严峻的安全问题，有可能影响到40天后将在黑海度假胜地索契召开的冬奥会。

俄罗斯联邦调查委员会及其他官员起初表示，自杀炸弹攻击是由一名女性发起，当她靠近金属探测器时，一名警察因看她形迹可疑而走向她。

俄罗斯新闻机构报导称，俄联邦调查委员会发言人Vladimir Markin后来表示，炸弹可能由一名男子引爆。

“可能出现更多这样的袭击事件，”俄罗斯反恐精锐部队Alfa的退伍军人协会副主席Alexei Filatov说。

“目前是威胁最大的时候，因为现在行动恐怖分子可以造成最严重的影响，”他对路透表示。“索契的安全措施早就加强了，因此恐怖分子会选择伏尔加格勒这样的临近城市实施打击。”

Markin表示，这次袭击有16人丧生，其中两人死于医院。一位地方政府官员也给出16人的死亡数字，并表示这不包括袭击者本人。(完)