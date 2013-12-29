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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 07:11 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆触及五年新高

2236GMT

* 美元/日圆在105.25的选择权障碍被触发后，美元来到105.30上方的五年新高

* 关键的费波纳奇阻力位在105.50，该水准存在更高的选择权障碍

* 105.50是124.14/75.31的61.8%回档位，上破后的更高目标在106.50 (完)

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