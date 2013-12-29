版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 30日 星期一 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值    
    12月30日当周    
    12月30日(一)
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             11月         --       97.4
    1500  美国成屋待完成销售指数                             11月         --      102.1
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.0%     -0.6%
    1530  美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                   12月         --        1.9
    
    12月31日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月28日当周       --      +1.4%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月28日当周       --      +3.9%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      10月
          房价指数(较前月)                                              +0.8%      +0.9%
                  (较上年同期)                                         +13.0%     +12.8%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区                      
          房价指数(较前月)                                              +0.7%      +1.3%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      12月        61.0       63.0
    1500  美国消费者信心指数                                 12月        76.0       70.4
    1530  美国达拉斯联储服务业活动指数                       12月         --        10.3
    
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月2日(四)
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  12月28日当周      --       33.8
              四周均值(万人)                                              --       34.8
              续请失业金人数(万人)                      12月21日当周      --      292.3
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               12月终值      --       54.4
    1430  加拿大RBC经季节调整制造业PMI                        12月        --       55.3
    1500  美国建筑支出                                        11月      +0.6%     +0.8%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     12月       57.0      57.3
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                  52.6      52.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                      56.9      56.5
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --       63.6
    
    1月3日(五)
     --   美国整体汽车销售(万辆)                              12月      1,600       --
    1445  美国纽约ISM企业活动指数                             12月        --      608.5
    1530  美国ECRI经济领先指标                          12月27日当周      --      131.9
    
    1月6日当周    
    1月6日(一)
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月      -0.3%     -0.3%
                            (较上年同期)                                +0.7%     +0.8%
    1358  美国Markit服务业PMI                             12月终值        --       56.0
    1500  美国耐久财订单                                11月修正值        --      +3.5%
              扣除运输的耐久财订单                                        --      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +4.5% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                12月       54.5       53.9
              ISM非制造业企业活动指数                                   56.0       55.5
              ISM非制造业雇佣指数                                         --       52.5
              ISM非制造业新订单指数                                       --       56.4
              ISM非制造业价格指数                                         --       52.2
    
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 张涛；审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐