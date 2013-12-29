欧洲经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 12月30-1月10日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.7% 12月30日(一) 0900 意大利企业信心指数 12月 98.9 98.1 12月31日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(四) 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 12月 51.8 51.4 0848 法国Markit制造业PMI 12月 47.1 47.1 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 12月 54.2 54.2 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 52.7 52.7 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 58.0 58.4 1月3日(五) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +7.1% +6.5% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.93 1.85 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 12月 56.9 56.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +1.5% +1.4% 对民间部门贷款 -2.1% -2.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加7 增加4.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加13.0 增加12.2 抵押贷款批准件数(千件) 69.00 67.701 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 62.0 62.6 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.7% 意大利HICP(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1月6日当周 1月6日(一) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 -- 47.2 0848 法国Markit服务业PMI 12月 47.4 47.4 法国Markit综合PMI -- 47.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 54.0 54.0 德国Markit综合PMI -- 55.2 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 51.0 51.0 欧元区Markit综合PMI 52.1 52.1 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 12月 60.5 60.0 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 正8.0 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +1.3% +1.6% (较前月) +0.4% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% (完)