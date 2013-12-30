企业并购：美国飞机制造商德事隆集团计划以14亿美元收购同业Beechcraft

路透12月26日 - 赛斯纳(Cessna)飞机生产商--德事隆集团(Textron) 表示，将以大约14亿美元现金收购同业Beechcraft，以扩大自己的航空业务。

在该消息发布后，德事隆股价在盘后交易中上涨约3%。

Beechcraft在2月份摆脱破产保护，并为其持续亏损的喷气飞机业务寻找买家。

德事隆集团亦生产贝尔(Bell)直升机。该公司表示，计划以现有的现金和最多借入11亿美元新债来完成这笔交易。

产业专家表示，在美国通过一项预算协议之后，可能在航空与防务领域开启数年来最强劲的一系列并购活动。上述交易将是其中规模最大的一笔之一。(完)