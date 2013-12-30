企业并购：美国飞机制造商德事隆集团计划以14亿美元收购同业Beechcraft

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月26日 - 赛斯纳(Cessna)飞机生产商--德事隆集团(Textron) 表示，将以大约14亿美元现金收购同业Beechcraft，以扩大自己的航空业务。
在该消息发布后，德事隆股价在盘后交易中上涨约3%。
Beechcraft在2月份摆脱破产保护，并为其持续亏损的喷气飞机业务寻找买家。
德事隆集团亦生产贝尔(Bell)直升机。该公司表示，计划以现有的现金和最多借入11亿美元新债来完成这笔交易。
产业专家表示，在美国通过一项预算协议之后，可能在航空与防务领域开启数年来最强劲的一系列并购活动。上述交易将是其中规模最大的一笔之一。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。