金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透12月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.44%，成为997.56点。
中国股市：沪综指收涨逾1%，金融地产及周期股引领反弹
香港股市：量缩收升，连续第三个交易日上扬
中国汇市：中间价指引下人民币即期收创新高，但美元需求抑制升幅
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拉美股市：上扬，可望持续挺升，因技术指标偏多，且数据显示流入该区域股票的资金增多。Bovespa指标股指 小涨0.09%，至51,266.56点。自上周以来，市场交易清淡，指数变动不大。指数始终未能攻克技术阻力关卡51,600点，但若能在短期内突破，则指数可望进一步冲高。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索下跌，因美债收益上涨
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南非股市：跳升逾2%，为连续第七日上扬；在全球市场劲升下，指数攻抵历史新高似唾手可得。Top-40绩优股指数 收涨2.02%，报40,974.73点。综合指数 升1.83%，报45,735.26点。
南非汇市：兰特兑美元跌至三周低点，年末市场成交清淡
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印度股市：收高，周线连两周收红；在数据显示美国经济更为强健后，Infosys等科技股续涨。指标BSE指数 收升0.56%，报21,193.58点；NSE指数 上涨0.56%，报6,313.80点。
印度汇市：印度卢比走强，因外资持续进驻国内股市；但石油企业月底的美元需求抑制卢比续扬。卢比兑美元 收报61.85/86，周四报62.16/17。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,445.940点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.32%，报786.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.22%，报32.5945卢布；卢布兑欧元 贬0.12%，报44.7850卢布。(完) (整理 龚芳；审校 许娜)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。