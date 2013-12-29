金砖国家：12月27日股汇市收盘纵览

路透12月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.44%，成为997.56点。

中国股市：沪综指收涨逾1%，金融地产及周期股引领反弹

香港股市：量缩收升，连续第三个交易日上扬

中国汇市：中间价指引下人民币即期收创新高，但美元需求抑制升幅

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拉美股市：上扬，可望持续挺升，因技术指标偏多，且数据显示流入该区域股票的资金增多。Bovespa指标股指 小涨0.09%，至51,266.56点。自上周以来，市场交易清淡，指数变动不大。指数始终未能攻克技术阻力关卡51,600点，但若能在短期内突破，则指数可望进一步冲高。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索下跌，因美债收益上涨

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南非股市：跳升逾2%，为连续第七日上扬；在全球市场劲升下，指数攻抵历史新高似唾手可得。Top-40绩优股指数 收涨2.02%，报40,974.73点。综合指数 升1.83%，报45,735.26点。

南非汇市：兰特兑美元跌至三周低点，年末市场成交清淡

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印度股市：收高，周线连两周收红；在数据显示美国经济更为强健后，Infosys等科技股续涨。指标BSE指数 收升0.56%，报21,193.58点；NSE指数 上涨0.56%，报6,313.80点。

印度汇市：印度卢比走强，因外资持续进驻国内股市；但石油企业月底的美元需求抑制卢比续扬。卢比兑美元 收报61.85/86，周四报62.16/17。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,445.940点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.32%，报786.79点。