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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 07:48 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月30日

* 头版头条:

--年终专稿：相对于宏观经济影响弱化，流动性对股市的影响将在2014年进一步强化。在实际利率继续高企的影响下，2014年股市大概率处于震荡筑底状态。

* 其他:

--针对12月20日QFII集中卖出致沪市权重股跳水的情况，上证所将对四家相关券商采取自律监管措施。

--中国国务院总理李克强表示，明年将坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

--京东方 公告称，公司投资建设的国内首条氧化物面板生产线--合肥8.5代TFT-LCD生产线项目于上周六（28日）投产。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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