中国经济：明年有条件保持经济平稳运行，保持适度流动性--总理

路透北京12月30日 - 中国国务院总理李克强到天津考察时表示，明年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

他指出，今年面对复杂严峻形势，中国创新宏观调控方式，使经济运行处于合理区间，货币政策主要指标符合预期目标。明年通过全面深化改革、进一步扩大开放。坚定推进金融体制改革，进一步完善金融市场体系，不断增强服务实体经济和支持产业转型升级的能力。

“不仅改善民生就是要特别注意做好棚改等保基本、兜底线、雪中送炭的事，政府要有硬措施。”李克强称。

李克强表示，要增加各级财政投入，还要创新方式，加大金融支持力度，鼓励民间资本参与，持续打好一场场“攻坚战”，保证质量、分配、管理等环节都靠得住，使更多困难群众早日圆上安居梦。