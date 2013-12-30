韩元汇率：韩国担心日圆兑韩元急贬--企划财政部官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月30日 - 韩国企划财政部官员Eun Sung-soo周一表示，担心日圆兑韩元急贬的情况。此为对该交叉汇率的最新警告。
“在美元兑韩元贬值之际，日圆兑韩元汇价急贬，因此我们感到担忧，”Eun Sung-soo对路透表示。
稍早日圆兑韩元 的买价触及9.9983的低位，为2008年9月9日以来最低。0008GMT时，买价报10.0266。
0008GMT时，韩元兑美元 报1,055.9，开盘时报1,055.0。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。