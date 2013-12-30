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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 08:32 BJT

韩元汇率：韩国担心日圆兑韩元急贬--企划财政部官员

路透首尔12月30日 - 韩国企划财政部官员Eun Sung-soo周一表示，担心日圆兑韩元急贬的情况。此为对该交叉汇率的最新警告。

“在美元兑韩元贬值之际，日圆兑韩元汇价急贬，因此我们感到担忧，”Eun Sung-soo对路透表示。

稍早日圆兑韩元 的买价触及9.9983的低位，为2008年9月9日以来最低。0008GMT时，买价报10.0266。

0008GMT时，韩元兑美元 报1,055.9，开盘时报1,055.0。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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