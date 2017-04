他们指出,“各机构的会计人员认为...在公布2013年12月31日止财报之前,2014年1月所采取的任何行动都应该在准备这些财报时纳入考量。”

周五稍晚,双方表示他们同意花费更多时间来厘清这个问题,向法院发出联合请求,允许监管机构在1月17日前做出回应,而银行在1月23日前做出答覆。

原先设定给监管机构的最后期限为周一,银行的最后期限为周二。

问题核心在于以信托优先证券支持的担保债务凭证(TruPS CDO),这类凭证具有债券及股票的双重特性,且可以取得税负优惠。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)、通货监理局(OCC)以及联邦存款保险公司(FDIC)之前曾向银行业者表示,不需要马上出售相关资产。

这起诉讼是由美国银行业协会(ABA),CB&T Bancshares Inc及其子公司Citizens Bank and Trust Co,还有MBT Financial Corp 及其子公司Monroe Bank and Trust Co共同提出。(完) (编译 王兴亚/张明钧; 审校 张涛)