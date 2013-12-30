重发-香港经济：政府未来收入渐减而福利开支渐增，须及早部署--财政司长

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路透香港12月30日 - 香港财政司司长曾俊华表示，本地生产总值（GDP）未来很难维持过去10年平均的4.5%增长，加上劳动人口比例下降，政府的收入将逐步减少，而各项基本福利开始将持续上升，终有一天政府需要动用财政储备去支持公共开支，届时政府有可能要加税或发债以增加收入。

曾俊华在其个人网志撰文称，虽然上述情况应该不会在短时间内出现，但政府必须早作部署，其中重要一步是让公众能理解问题的严重性。

他表示，预计于明年2月发表新一年度的财政预算案时，能向公众介绍由年初成立的“长远财政计划工作小组”，为人口高龄化和政府的长远财政承担规划的研究报告的主要结论。

截至11月底止香港的官方外汇储备资产达3,086亿美元。曾俊华表示，不少人误以为香港的财政储备是锁起不用的金库，但这概念并不准确，相反，政府的财政储备要为全年4,000亿港元的公共开支“买单”，每年更为政府赚取约300亿港元的投资收入。

他指出，公共资源并非用之不竭，面对社会上不同的需要和诉求，政府必须要权衡轻重，衡量不同项目的优次，让有限资源能够兼顾不同需求。（完）

参看详情，请点选曾俊华个人网志 here (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)