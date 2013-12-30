《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比 较.(1美元=7.7543港元 ) 美国股市周五多数基本收平，道琼工业指数 收低1.47点，或0.01%，至16,478.41点，结 束连续六日创纪录收盘新高之势，因投资人在本周大涨后稍作喘息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 186.810 0.90 19330 14.486 1.16 中国铝业 8.720 2.11 45533 2.705 0.55 中国移动 52.760 0.50 221903 81.823 1.02 中国人寿 47.240 1.99 55148 24.421 0.29 中石油 110.020 0.50 37115 8.531 0.37 中石化 82.480 1.40 31580 6.396 1.04 汇丰控股 54.760 0.31 1172441 84.925 1.22 中电信 50.570 1.34 18957 3.921 0.55 中国联通 15.150 -0.13 126073 11.748 0.41 兖州煤业 9.350 0.65 56182 7.250 0.84 华能国际 36.050 1.01 8597 6.989 -0.16 南方航空 19.750 -0.20 8048 3.063 1.09 东方航空 19.220 1.37 6267 2.981 0.36 中芯国际 3.760 0.80 16155 0.583 -1.17 (完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。