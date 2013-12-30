《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月30日

路透香港12月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比 较.(1美元=7.7543港元 ) 美国股市周五多数基本收平，道琼工业指数 收低1.47点，或0.01%，至16,478.41点，结 束连续六日创纪录收盘新高之势，因投资人在本周大涨后稍作喘息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 186.810 0.90 19330 14.486 1.16 中国铝业 8.720 2.11 45533 2.705 0.55 中国移动 52.760 0.50 221903 81.823 1.02 中国人寿 47.240 1.99 55148 24.421 0.29 中石油 110.020 0.50 37115 8.531 0.37 中石化 82.480 1.40 31580 6.396 1.04 汇丰控股 54.760 0.31 1172441 84.925 1.22 中电信 50.570 1.34 18957 3.921 0.55 中国联通 15.150 -0.13 126073 11.748 0.41 兖州煤业 9.350 0.65 56182 7.250 0.84 华能国际 36.050 1.01 8597 6.989 -0.16 南方航空 19.750 -0.20 8048 3.063 1.09 东方航空 19.220 1.37 6267 2.981 0.36 中芯国际 3.760 0.80 16155 0.583 -1.17 (完) (整理 梁慧仪)