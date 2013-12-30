中国新股：中邮速递主动撤回A股IPO申请，称出于战略调整考虑

路透上海12月30日 - 中国证监会网站公开信息显示，中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请日前已终止审查；该公司表示，出于战略调整的考虑，主动撤回了IPO上市申请材料。

中邮速递指出，近几年快递物流市场发生了很大变化，资本市场及监管办法也发生了重大变化。为提高自身应对市场竞争能力，公司决定实施战略调整，将组织架构由原来的母子公司制调整为管控更加有效，更适合网络型企业特点的总分公司制。

同时根据经营需要，对直营区域范围、管理层级进行市场化的调整。考虑到实施上述重大调整将影响到上市进程，因此，股份公司主动撤回IPO申报材料。

中邮速递并称，通过上市融资增强企业基础能力，提高市场地位，是促进企业快速发展的重要途径。公司待调整到位后，将根据市场环境的变化，再择机进入资本市场。这对中邮速递的未来发展将更加有利。