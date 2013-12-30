中国新股：中邮速递主动撤回A股IPO申请，称出于战略调整考虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国证监会网站公开信息显示，中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请日前已终止审查；该公司表示，出于战略调整的考虑，主动撤回了IPO上市申请材料。
中邮速递指出，近几年快递物流市场发生了很大变化，资本市场及监管办法也发生了重大变化。为提高自身应对市场竞争能力，公司决定实施战略调整，将组织架构由原来的母子公司制调整为管控更加有效，更适合网络型企业特点的总分公司制。
同时根据经营需要，对直营区域范围、管理层级进行市场化的调整。考虑到实施上述重大调整将影响到上市进程，因此，股份公司主动撤回IPO申报材料。
中邮速递并称，通过上市融资增强企业基础能力，提高市场地位，是促进企业快速发展的重要途径。公司待调整到位后，将根据市场环境的变化，再择机进入资本市场。这对中邮速递的未来发展将更加有利。
中国邮政速递物流是国内经营时间最久、规模最大的快递物流综合服务提供商，2011年8月向中国证监会提交了发行上市申请，并于2012年5月4日，通过了证监会发审委的审核。 （完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。