《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--台湾经济部敲定明年度三大投资招商目标金额，吸引外商投资为108亿美元，台商回台（包含台商回台方案）金额为1,535亿台币，促进民间新增投资为1兆(万亿)3,000亿台币，合计三项招商目标要撑出1兆7,778亿台币的投资规模，经部拚投资，一旦达阵将刷新记录。
--房贷担保品的交易次数多寡，已入列行库房贷授信的警示指标。部分大型行库为防范房市泡沫化，将转手频率高的房屋担保品划入警戒区，若新申贷房贷案，其房屋担保品一年内转手两次以上，相关贷款成数将调降一至两成。
*经济日报：
--金管会研议放宽境内投信基金投资高收益债券限制，在相关配套下，未来将不限新兴市场债券型基金及高收益债券型基金才能投资高收益债券，一般债券型基金也可投资，有助提高基金操作弹性及商品多元化。
--上海自由贸易试验区上路满一季，据了解，不少台商看好自贸区将准许区内企业可以自由贸易帐户取得境外融资，有意至自贸区注册登记公司，并回台借人民币，一解大陆〞钱荒〞窘境。
--内阁异动传闻不断，行政院长江宜桦昨天接受年代电视专访，虽指〞目前并无改组规划〞，但也称平时即会考评阁员表现，等到立法院会期结束后〞适当时机〞，若出现学校借调期满或身体健康因素等情况，会〞一并处理〞。（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。