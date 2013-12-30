《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

*工商时报：

--台湾经济部敲定明年度三大投资招商目标金额，吸引外商投资为108亿美元，台商回台（包含台商回台方案）金额为1,535亿台币，促进民间新增投资为1兆(万亿)3,000亿台币，合计三项招商目标要撑出1兆7,778亿台币的投资规模，经部拚投资，一旦达阵将刷新记录。

--房贷担保品的交易次数多寡，已入列行库房贷授信的警示指标。部分大型行库为防范房市泡沫化，将转手频率高的房屋担保品划入警戒区，若新申贷房贷案，其房屋担保品一年内转手两次以上，相关贷款成数将调降一至两成。

*经济日报：

--金管会研议放宽境内投信基金投资高收益债券限制，在相关配套下，未来将不限新兴市场债券型基金及高收益债券型基金才能投资高收益债券，一般债券型基金也可投资，有助提高基金操作弹性及商品多元化。

--上海自由贸易试验区上路满一季，据了解，不少台商看好自贸区将准许区内企业可以自由贸易帐户取得境外融资，有意至自贸区注册登记公司，并回台借人民币，一解大陆〞钱荒〞窘境。

--内阁异动传闻不断，行政院长江宜桦昨天接受年代电视专访，虽指〞目前并无改组规划〞，但也称平时即会考评阁员表现，等到立法院会期结束后〞适当时机〞，若出现学校借调期满或身体健康因素等情况，会〞一并处理〞。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。