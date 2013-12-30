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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:27 BJT

《中国重要政经日程》--12月30日

============================今日重要政经日程=======================

12/30(一)

--国新办新闻发布会，国土资源部和国家统计局负责人介绍全国土地调查主要数据成果。

--学习型中国—世纪成功论坛在北京举行，至1月1日。

============================近期重要政经日程=======================

2014年

1/10(五)

*--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。

1/16(四)

*--2013中国财经领袖年会在北京举行。

3/3(一)

*--政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

*--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 宿泱韫)
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