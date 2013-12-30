中国证券：上交所拟对四QFII代理券商采自律监管，因未尽责引股价异动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 针对12月20日尾盘大盘权重股异动事件，上海证券交易经核查后认为，瑞银证券等四家境内券商当天在执行QFII(合格境外机构投资者)客户所委托的“调仓”交易指令时未能尽责，上交所将于近日对上述四家券商采取相应自律监管措施，并配合监管部门进行进一步调查。
12月20日尾盘建设银行 等大盘金融股惊现暴跌，上交所官方微博此前称，源于个别QFII跟踪指数调仓所致。
上海证券报周一报导显示，上交所通过核查发现，20日为新华富时A50指数成份股及权重调整生效前最后一个交易日，“UBS AG”、“香港上海汇丰银行”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“马丁可利投资管理有限公司”等四个QFII账户进行了相应调仓，导致了市场异动。
上述QFII境内交易代理券商分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司，其于12月19日收到QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告，20日13点后，四家券商陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令，要求执行价格尽量接近20日收盘价。四家券商因此将大部分指令集中在14点30分以后执行。
在收盘前两分钟内，为保证未执行完毕的指令全部成交，瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出建行等股票，其他三家券商交易员跟随以跌停价卖出，导致相关个股大幅下跌。其中，瑞银证券的下单行为对市场影响最大。经上交所与中金所联合核查，未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约有异常交易行为。
上交所认为，四家券商当时未尽到交易代理证券公司的专业责任，在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票，导致相关个股大幅异动，影响了市场秩序，违反了交易所会员管理规则、交易所证券异常交易实时监控细则等。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。