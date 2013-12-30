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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 08:55 BJT

《台湾重要政经日程》--12月30日

===================今日重要政经消息=============================

12/30(一)

--09:00 立法院财委会邀财政部长报告并备询。

--12:00 新台湾国策智库邀请日本野村证券总合研究所首席研究员辜朝明演讲。

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12/31(二)

--标售103-1期91天期国库券，金额预定300亿台币，1月2日发行。

2014年

1/1(三)

--元旦金融市场休市一日。

*1/2(四) --10:30 戴德梁行不动产市场展望记者会。

1/3(五)

--12:00 证交所年终纪者会。

1/6(一)

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/7(二) *--14:00 仲量联行2013 Q4暨2014不动产市场展望记者会。

--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。

1/13(一)

--央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。

1/14(二)

--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。

1/15(三)

--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。

1/20(一)

--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。

1/22(三)

--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。

1/23(四)

--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。

1/24(五)

--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。

--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/11(二)

--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/21(五)

--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。

--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。

2/25(二)

--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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