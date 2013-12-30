《台湾重要政经日程》--12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=============================
12/30(一)
--09:00 立法院财委会邀财政部长报告并备询。
--12:00 新台湾国策智库邀请日本野村证券总合研究所首席研究员辜朝明演讲。
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12/31(二)
--标售103-1期91天期国库券，金额预定300亿台币，1月2日发行。
2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
*1/2(四) --10:30 戴德梁行不动产市场展望记者会。
1/3(五)
--12:00 证交所年终纪者会。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二) *--14:00 仲量联行2013 Q4暨2014不动产市场展望记者会。
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
1/13(一)
--央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。
1/14(二)
--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。
1/15(三)
--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。
1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。