《分析》网路股热潮虽让投资人戒惧，但翻船机率不高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**IPO数量骤减**
网路公司上市数量骤减，让那些担心可能出现泡沫的人们松了一口气。
根据汤森路透数据，2013年，包括推特(Twitter)在内美国仅有五家网路企业进行IPO，而1999年有86宗。实际上，此后每年IPO宗数之和还不及1999年一年。
许多公司可能只是想等待更长时间，等自身发展到远比1999年网路浪潮时更成熟的阶段再尝试上市。一个极端的例子就是，Facebook上市时的估值超过1,000亿美元。
Jacob Funds执行长Ryan Jacob称，回顾1999年，“不管业务模式多么愚蠢，什么样的企业都要上市，而且估值荒谬可笑”。
比如eToys，这家线上玩具商店在1999年上市之初股价翻了两番，之后花费数千万美元投放高成本的电视广告，结果在2001年初便申请破产。
Jacob表示，考虑到低利率水平以及有迹象显示美国经济走强，2014年网路企业估值或将升高，不过还远达不到1999年时的水平。
他指出，LinkedIn 在今年前九个月股价上涨超过一倍，之后下跌14%，这表明投资者并未丧失理智。他说，“今年市场有些地方确实超前了，但随后会稍事休整。”(完) (编译 张明钧/许娜/李春喜/王兴亚；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。