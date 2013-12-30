《分析》网路股热潮虽让投资人戒惧，但翻船机率不高

**IPO数量骤减**

网路公司上市数量骤减，让那些担心可能出现泡沫的人们松了一口气。

根据汤森路透数据，2013年，包括推特(Twitter)在内美国仅有五家网路企业进行IPO，而1999年有86宗。实际上，此后每年IPO宗数之和还不及1999年一年。

许多公司可能只是想等待更长时间，等自身发展到远比1999年网路浪潮时更成熟的阶段再尝试上市。一个极端的例子就是，Facebook上市时的估值超过1,000亿美元。

Jacob Funds执行长Ryan Jacob称，回顾1999年，“不管业务模式多么愚蠢，什么样的企业都要上市，而且估值荒谬可笑”。

比如eToys，这家线上玩具商店在1999年上市之初股价翻了两番，之后花费数千万美元投放高成本的电视广告，结果在2001年初便申请破产。

Jacob表示，考虑到低利率水平以及有迹象显示美国经济走强，2014年网路企业估值或将升高，不过还远达不到1999年时的水平。

他指出，LinkedIn 在今年前九个月股价上涨超过一倍，之后下跌14%，这表明投资者并未丧失理智。他说，“今年市场有些地方确实超前了，但随后会稍事休整。”(完) (编译 张明钧/许娜/李春喜/王兴亚；审校 张涛)