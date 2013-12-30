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货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 08:59 BJT

国际油市：美国原油期货微跌，但仍守在100美元上方

路透12月30日 -

美国能源资料协会(EIA)数据显示，12月20日止当周美国原油库存减少470万桶至3.68亿桶。这推动美国原油价格周五上涨超过1美元。

伊朗和六大国的专家周一将齐聚日内瓦，就如何展开上月达成的里程碑式核协议继续磋商。

利比亚石油设施保安威胁将关闭一个天然气管道，油田和港口的罢工或将升级。罢工导致该国石油出口锐减。

法国道达尔五家炼厂的罢工结束，生产正恢复正常。此次罢工支撑了布兰特油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明； 审校 张涛)
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