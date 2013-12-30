《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

* 明报：

--九龙仓 执行董事凌缘庭指出，旗下铜锣湾时代广场完成装修后，人流比翻新前提高10%；她估计在圣诞新年档期的零售销会比去年同期增加10%。

--瑞银环球经济师唐纳文撰文指，在安全性、税务处理等方面，比特币(Bitcoin)均与真实货币不同，它与黄金一样，可作为资产看待。

* 星岛日报：

--江南集团 首席财务官陈文乔表示，除与海外电网公司订立合约外，公司亦会通过收购下游电网工程公司，加快拓展海外业务，目前已有项目正在接洽中。

* 苹果日报：

--银行界预期，当局完成修订2003年人民币合作备忘录协议后，最快或要明年初落实放宽港人居民日兑2万元人民币上限。

--周大福 董事总经理黄绍基表示，过去15年公司在内地大肆扩张，店舖数目达2,000间；即使下一个15年要增加至4,000间分店，亦绝对有信心。

* 东方日报：

--承接第四季新盘销情回勇之势，多家发展商部署踏入2014年后立即蜂拥开盘抢客。单是明年第一季料至少9个新盘群起开售，涉约3,515伙，当中恒地 等计划下月开售的马鞍山迎海.星湾，今公布最新部署，料短期派发楼书。

--近日又有传媒报导有关华置 百亿洽售旗下商场The One的传闻，证券界人士指出，华置负债沉重，一年内有近百亿债务到期，不排除继续出售资产减债。

* 文汇报：

--光大国际 昨宣布，与珠海市政府签署投资合作框架协议，重点在环保产业园、节能环保及新能源等领域与珠海市开展合作。

--通天酒业 上周五晚宣布，集团以收购及增资方式，涉及总代价约2.25亿元人民币，成功完成对烟台白洋河酿酒公司60%股权的收购。

* 大公报：

--美国退市、发展商减价清货，致使二手豪宅频频出现蚀让。香港奥运站珑玺刚录今年最大额损手，原业主放盘3个月共劈价10%，最终蚀近190万港元。(完)