《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 明报：
--九龙仓 执行董事凌缘庭指出，旗下铜锣湾时代广场完成装修后，人流比翻新前提高10%；她估计在圣诞新年档期的零售销会比去年同期增加10%。
--瑞银环球经济师唐纳文撰文指，在安全性、税务处理等方面，比特币(Bitcoin)均与真实货币不同，它与黄金一样，可作为资产看待。
* 星岛日报：
--江南集团 首席财务官陈文乔表示，除与海外电网公司订立合约外，公司亦会通过收购下游电网工程公司，加快拓展海外业务，目前已有项目正在接洽中。
* 苹果日报：
--银行界预期，当局完成修订2003年人民币合作备忘录协议后，最快或要明年初落实放宽港人居民日兑2万元人民币上限。
--周大福 董事总经理黄绍基表示，过去15年公司在内地大肆扩张，店舖数目达2,000间；即使下一个15年要增加至4,000间分店，亦绝对有信心。
* 东方日报：
--承接第四季新盘销情回勇之势，多家发展商部署踏入2014年后立即蜂拥开盘抢客。单是明年第一季料至少9个新盘群起开售，涉约3,515伙，当中恒地 等计划下月开售的马鞍山迎海.星湾，今公布最新部署，料短期派发楼书。
--近日又有传媒报导有关华置 百亿洽售旗下商场The One的传闻，证券界人士指出，华置负债沉重，一年内有近百亿债务到期，不排除继续出售资产减债。
* 文汇报：
--光大国际 昨宣布，与珠海市政府签署投资合作框架协议，重点在环保产业园、节能环保及新能源等领域与珠海市开展合作。
--通天酒业 上周五晚宣布，集团以收购及增资方式，涉及总代价约2.25亿元人民币，成功完成对烟台白洋河酿酒公司60%股权的收购。
* 大公报：
--美国退市、发展商减价清货，致使二手豪宅频频出现蚀让。香港奥运站珑玺刚录今年最大额损手，原业主放盘3个月共劈价10%，最终蚀近190万港元。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。