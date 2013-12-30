中国经济：二次调查耕地增加2亿亩，但18亿亩红线须严守--国土部

路透北京12月30日 - 中国国土资源部副部长王世元周一表示，由于调查手段方式有所改进，第二次全国土地调查结果显示中国耕地较过去掌握数据多2亿亩，但这并不意味着耕地国情的改变，18亿亩耕地红线必须严守。

王世元在发布会上称，截至2009年年底，全国耕地13,538.5万公顷（20.31亿亩），二次调查耕地数据比基于一次调查数据逐年变更到2009年的耕地数据多出1,358.7万公顷（即2亿亩），主要是由于调查标准、技术方法的改进和农村税费政策调整等因素影响。

通过年度土地利用变更调查，采取与二次调查同样的方法变更，到2012年，耕地数据是20.27亿亩。王世元同时担任国务院第二次全国土地调查领导小组办公室主任一职。

他透露，中央政治局在听取二调汇报之后强调，中国的基本国情没有变，必须坚持最严格耕地保护制度和最严格的节约用地制度，必须坚守18亿亩的耕地红线和粮食底线，保持实有耕地数量基本稳定。

二次调查也反映出中国土地利用存在的一些问题，比如，建设用地增速较快，许多地方存在建设用地格局失衡、利用粗放、效率不高等问题，建设用地供需矛盾仍很突出。

优质耕地减少，而且从补充耕地的能力和质量看，耕地后备资源严重不足。上海、天津、海南、北京可供开垦的未利用土地接近枯竭，江苏、安徽、浙江、贵州等省也都很有限，建设占用耕地的补充难度很大。

此外，从人均耕地国际比较看，仍呈下降趋势。1996年人均耕地1.59亩，到2009年，随着人口的增长和其他因素，下降到1.52亩，明显低于世界人均耕地3.38亩的水平，且区域间很不平衡。

王世元指出，综合考虑现有的耕地数量、质量和分布以及人口增长发展用地和粮食消费需求等因素，中国耕地保护形势仍十分严峻。“国情没变，耕地红线必须严守，底线必须保住，现有的耕地总量必须保持基本稳定。”

稍早闭幕的中央农村工作会议提出，要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

此前的中央经济工作会议也将保障粮食安全列为明年六大重要任务之首。