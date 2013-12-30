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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 08:54 BJT

全球金市：金价几无变动，股市上扬损及黄金魅力

美国期金 下滑0.11%，至每盎司1,212.70美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量较周四减少0.37%，至801.22吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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