《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日

**上海证券报**

--继上周五国家开发银行 首次在上证所发债后，中证指数有限公司将在交易所国开债上市之日起开始提供估值服务。此举将弥补交易所债券市场中政策性金融债的定价缺位，形成完整的交易所债券信用风险定价体系。

--上海自由贸易试验区上周六(28日)启动全国首个跨境贸易电子商务试点平台，标志着借助自贸区平台的跨境电子商务在上海迈出实质性步伐。

**证券时报**

--继嘉实与德意志银行 合作在美推出中国A股ETF(上市交易基金)后，双方近日又上报了八只直接投资中国A股的行业基金，涉及金融、科技、健康、消费等行业。

**第一财经日报**

--初步统计，今年全国土地出让收入有望再度超过3万亿元人民币，并创下历史新高。

--万科 总裁郁亮表示，他担心未来房地产行业会不会出现类似“小米”的搅局者，以互联网的思维模式打碎行业旧秩序，威胁甚至取代以万科为代表的行业传统模式。 --完美世界 近日宣布，将旗下经营中文在线阅读业务的实体--北京幻想纵横网络技术公司出售给百度 ，交易涉及金额1.915亿元。

--马自达 中国区总裁渡部宣彦预计，预计今年在中国的销量可达18.5万辆，略低于2012年，公司将下调此前制定的2015年中期销量目标。

--工商银行 旗下工银租赁目前交付运营飞机达151架，飞机租赁规模达73亿美元，是国内飞机租赁资产最大的公司，亦是目前国内唯一一家飞机租赁资产跻身世界前10的租赁公司。

--国内首个LNG(液化天然气)现货电子交易平台上周四在宁波大宗商品交易所开市交易。

**东方早报**

--山东黄金 公告称，基于国内资本市场发生了变化，决定终止规模近百亿元的重组方案。

--华发股份 旗下房地产子公司拟吸收金元惠理资产管理公司为新股东，这是继汇添富之后，又一家公募基金投资房地产。

**人民日报**

--今年大庆油田生产原油4,000万吨，连续11年实现原油4,000万吨以上稳产。(完)