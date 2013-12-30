中国基金：嘉实拟与德意志银行在美推A股行业基金，上报8只产品--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月30日 - 中国证券时报周一报导，嘉实基金旗下的嘉实国际计划与德意志银行 在美国再推八只投资中国A股的基金产品，包括小市值、金融、科技、健康、消费等，并已上报美国证监会。
报导指出，上述基金跟踪的均为中证旗下指数，其中小市值基金跟踪中证500指数，另7只行业基金跟踪中证800各行业指数。
嘉实国际为嘉实基金在香港的子公司，截至12月25日，嘉实国际获得的人民币合格境外机构投资者(RQFII)最新额度为112.5亿元。
报导并指出，德意志银行在美国市场发行的基金产品借道嘉实国际的RQFII额度直接投向中国的A股市场，德意志资产及财富管理则负责该基金在美国的募集销售以及日常后台运作，嘉实国际作为产品的次级管理人负责基金在中国的全部投资运作，包括投资、交易、券款交收等。
而此前德意志银行交易所买卖基金（db X-trackers）嘉实沪深300中国A股基金已成功发行，并在11月初在美上市，已成为美国市场上规模增长最快的基金之一。截至12月26日，该基金净资产已经达到2.12亿美元。（完） (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。