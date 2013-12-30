版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 30日 星期一 09:22 BJT

韩国个股：三星电子下挫逾2%，因报道称其业绩将远逊于市场预期

路透首尔12月30日 - 韩国三星电子 周一早盘下跌逾2%，因此前本地媒体报导称，该公司当前季度获利将远低于分析师预期。

韩国经济新闻援引未具名消息人士的话称，三星电子第四季获利将比市场预期低将近20%，因为智能手机销售情况不尽人意，而且韩元兑美元升值伤及晶片与显示器业务。

0101GMT，三星电子股价下挫2.4%报1,363,000韩元，为10月1日以来最低盘中水准。(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐