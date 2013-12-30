澳新汇市：澳元兑英镑和欧元严重受挫，因资金流向欧美

市场预期澳洲央行不会将现处于历史低点的指标利率2.5%进一步下调，该行的立场是原因之一。银行间利率期货<0#YBA:>显示，市场预期降息的机率为四分之一。

澳元兑欧元 此前大跌，目前在1.5523澳元附近盘整。欧元一度升至1.5600澳元的四年高点，受欧洲央行总裁德拉吉谈话支撑；德拉吉认为没有再次降息的迫切需求，且没有通缩迹象。

虽然年末清淡市况可能加剧交易波动，但欧元也从季节性的资金汇回中受益。

“汇率急涨可能是资金流动的调整，我们可以在许多货币上见到这样的情况，”澳洲国民银行在一份致客户报告中表示。

欧元兑澳元今年以来大涨22%，创下史上最大年度涨幅。技术分析师表示，欧元下道阻力料在1.5597澳元。

澳元兑窜升中的英镑 跌势更为明显，英镑在亚洲盘中上冲至1.8620澳元，创下2009年以来新高。英镑兑新西兰元周五触及2.0000新西兰元上方的18个月高点。

新西兰元 日内大致持平于0.8150美元，稍早曾触及日高0.8177美元。

新西兰元兑普遍走软的澳元 上涨，澳元下跌0.2%至1.0845新西兰元。(完)

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