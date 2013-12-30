澳新汇市：澳元兑英镑和欧元严重受挫，因资金流向欧美

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
市场预期澳洲央行不会将现处于历史低点的指标利率2.5%进一步下调，该行的立场是原因之一。银行间利率期货<0#YBA:>显示，市场预期降息的机率为四分之一。
澳元兑欧元 此前大跌，目前在1.5523澳元附近盘整。欧元一度升至1.5600澳元的四年高点，受欧洲央行总裁德拉吉谈话支撑；德拉吉认为没有再次降息的迫切需求，且没有通缩迹象。
虽然年末清淡市况可能加剧交易波动，但欧元也从季节性的资金汇回中受益。
“汇率急涨可能是资金流动的调整，我们可以在许多货币上见到这样的情况，”澳洲国民银行在一份致客户报告中表示。
欧元兑澳元今年以来大涨22%，创下史上最大年度涨幅。技术分析师表示，欧元下道阻力料在1.5597澳元。
澳元兑窜升中的英镑 跌势更为明显，英镑在亚洲盘中上冲至1.8620澳元，创下2009年以来新高。英镑兑新西兰元周五触及2.0000新西兰元上方的18个月高点。
新西兰元 日内大致持平于0.8150美元，稍早曾触及日高0.8177美元。
新西兰元兑普遍走软的澳元 上涨，澳元下跌0.2%至1.0845新西兰元。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。