中国政治：中组部将抽查领导干部个人事项报告，瞒报者不得提拔任用

路透北京12月30日 - 中国打击及预防官员腐败举措不断，中共中央组织部日前印发通知称，今年起将开展领导干部个人有关事项报告抽查核实工作，不如实填报不得提拔任用。

中纪委网站刊登的通知称，抽查核实工作主要是对报告材料的真实性和完整性进行核实，每年按一定比例开展随机抽查。同时根据工作需要对拟提拔的部分考察对象、拟列入后备干部人选对象和其他需要核查的对象进行重点核查。

通知明确，领导干部要严格遵守报告纪律。对无正当理由不按时报告、不如实报告或隐瞒不报的，根据情节轻重，给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调离岗位、免职等处理。

“构成违纪的，依照有关规定给予纪律处分。凡不如实填报或隐瞒不报的，一律不得提拔任用、不列入后备干部名单。”通知称。

而在中纪委官网的案件查处一栏中，近期落马官员前赴后继，包括四川省政协主席李崇禧，吉林省舒兰市原市委常委韩迎新，政协第十二届全国委员会经济委员会副主任杨刚，公安部党委副书记、副部长李东生等。（完）

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