版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:28 BJT

重发-****敬告客户：泰国金融市场12月30-1月1日因假期休市****

(重发以补充1月1日亦休市) 亲爱的客户，您好：

泰国股市，债市及汇市12月30日(周一)至1月1日(周三)因适逢新年假期休市，1月2日(周四)恢复正常交易。(完)

如欲参考东南亚股市报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐