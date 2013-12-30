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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 09:24 BJT

日本已公布经济指标--2013/12/30

经济指标                     时间    最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                  据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)     第三季       +0.3%  r          +0.9%  r        2月16日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y    12月       +0.7%             +0.6%           1月30日            --
 /y)                                                                                    
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y    11月       +1.2%             +0.9%           1月30日            --
 /y)                                                                                    
 工业生产(m/m)                    11月       +0.1%  p          +1.0%  r             --            --
 失业率                           11月        4.0%  @           4.0%  @        1月30日            --
 贸易收支(亿日圆)                 11月  逆差12,929        逆差10,907           1月26日            --
 所有家庭实质支出(y/y)            11月       +0.2%             +0.9%           1月30日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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